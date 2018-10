Volkswagen verkaufte mehr Volkswagen denn je. Archivbild Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Volkswagen hat im ersten Halbjahr erstmals über 5,5 Millionen Fahrzeuge weltweit an seine Kunden ausgeliefert. Das entsprach einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Hinter uns liegt das beste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte", sagte Vertriebschef Fred Kappler.



In allen Kernregionen habe man bei den Auslieferungen deutlich zulegen können. Im zweiten Halbjahr erwartet der Konzern allerdings wegen der neuen Abgastests des Standards WLTP eine Durststrecke.