Die Commerzbank wird wohl auf absehbare Zeit allein bleiben. Denn sah es noch im Frühjahr so aus, als werde sie nach dem geplatzten Zusammengehen mit der Deutschen Bank sich der ausländischen Interessenten kaum erwehren können, so hat sich das in den letzten Wochen geändert. Die niederländische ING und die italienische UniCredit etwa winkten ab, neue Übernahmegerüchte gibt es derzeit nicht. Die Bank muss also vorerst allein weitermachen. Wohin der Weg da gehen soll, welche Strategie sie einschlagen möchte in den nächsten Jahren, das will Konzernchef Martin Zielke aber erst im September verraten, denn erst dann läuft das letzte Strategieprogramm aus dem Herbst 2016 aus.