Die Geschäfte von Osram laufen derzeit schlecht. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Der österreichische Halbleiterkonzern AMS hat erneut sein Interesse an einer Übernahme des in Bedrängnis geratenen Beleuchtungsherstellers Osram bekundet. Der Konzern bietet nach eigener Mitteilung 38,50 Euro je Aktie für 100 Prozent des Aktienkapitals. AMS hatte sich Mitte Juli nach einem unverbindlichen Angebot zunächst wieder zurückgezogen.



Am Freitag hatte die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ein Übernahmeangebot von US-Finanzinvestoren in Höhe von 35 Euro je Aktie als zu niedrig abgelehnt.