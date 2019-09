Sony will die Halbleitersparte behalten. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Der japanische Elektronikkonzern Sony stellt sich gegen eine Investoren-Forderung nach einer Abspaltung des Halbleitergeschäfts. Der Vorstand habe einstimmig beschlossen, dass der Erhalt der Sparte die beste Strategie sei, um den Unternehmenswert langfristig zu steigern, hieß es in einem Brief des Vorstandsvorsitzenden Kenichiro Yoshida an die Aktionäre.



Finanzinvestor Third Point hatte nach einem Milliarden-Investment eine Abspaltung der "Imaging & Sensing Solutions" genannten Sparte gefordert.