"In Psalm 34 heißt es: 'Suche den Frieden und jage ihm nach'", sagte Sanchez dem Sender Radio Vatikan. Dieser interreligiöse Halbmarathon sei dafür "ein schönes Beispiel". Kardinal Ravasi, der den Lauf mit angestoßen hatte, fand sich übrigens weder unter den Läufern noch unter den Zuschauern. Er hatte einen Termin in Assisi. Sein Beitrag zu dem Ereignis blieb ein Tweet am Wochenende, ein Zitat aus dem Roman "On The Road" von Jack Kerouac (1922-1969): "Der Weg ist das Leben".