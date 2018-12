Andere Länder wie zum Beispiel Brasilien, die über gute Daten verfügen, rücken diese nicht heraus. Und kämpfen auf der Klimakonferenz in Kattowitz darum, dass das auch so bleiben möge. Der Grund dafür ist einfach. Die Regierungen befürchten ähnliche öffentliche Debatten wie in Deutschland rund um den Kohleausstieg: Kritik von den Umweltschützern und jede Menge Negativberichte in den Medien. Das kann anstrengend für Regierungen sein, vielleicht sogar zum Sturz führen. Wenn also erst gar keine Daten vorliegen, kann auch nicht kritisiert werden. Damit ist nun Schluss.