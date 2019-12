Kurz vor dem dritten Jahrestag des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ziehen Oppositionsvertreter von FDP, Linken und Grünen eine Halbzeitbilanz des Untersuchungsausschusses. Das Gremium wurde im März 2018 eingesetzt und soll klären, was im Fall des späteren Attentäters Anis Amri schief gelaufen ist. Was hat das Gremium des Bundestags bisher erreicht? Der Journalist Daniel Lücking hat jede öffentliche Sitzung intensiv mitverfolgt - seine Bilanz fällt durchwachsen aus: