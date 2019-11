Regieren mit "Maß und Mitte", so hat Laschet selbst seinen Stil benannt. Regieren ohne größere Fehler und ohne größere Akzente - so könnte man es auch nennen. Noch immer fehlen Lehrer in den Schulen und bezahlbare Wohnungen in den Großstädten. Und die Zufriedenheit der Wähler mit der gesamten Landesregierung ist gesunken: Weniger als die Hälfte der Befragten stellen der Landesregierung ein gutes Zeugnis aus. Im bundesweiten Vergleich landet die Regierung in Düsseldorf damit im unteren Drittel.