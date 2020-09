Nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages. Archiv

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Spitzen der großen Koalition treffen sich am Abend in Berlin, um unter anderem über die Bilanz der Regierungsarbeit zur Mitte der Wahlperiode zu beraten. Dabei werden sie vermutlich zunächst über das Verfahren für das Ziehen der Halbzeitbilanz beraten.



Möglicherweise werden sie auch über die politischen Prioritäten für die zweite Hälfte der Legislatur beraten. Themen dürften zudem der weitere Fahrplan für die Klimagesetzgebung und die Grundrente sein. Auch über die Türkei-Offensive in Nordsyrien soll beraten werden.