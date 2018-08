Die Rumänin Simona Halep scheitert in der ersten Runde der US-Open. Quelle: dpa

Halep, bislang die konstanteste Spielerin der Saison und mit großem Abstand die Nummer eins der Tenniswelt, erwischte es am ersten Turniertag in der ersten Runde. Trotz des frühen Ausscheidens wird Halep auch über das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison hinaus die Nummer eins der Welt bleiben.



Nach 1:16 Stunden profitierte die 33-jährige Kanepi beim ersten Matchball von einem der vielen Fehler der Favoritin. Halep hatte in der Vorbereitung noch das Turnier in Montreal gewonnen und das Finale in Cincinnati erreicht. Die Rumänin ist erst die sechste Spielerin in der Geschichte des Profitennis, die dieses Schicksal ereilte. Zuvor hatte es unter anderem Steffi Graf 1994 in Wimbledon und zuletzt Angelique Kerber 2017 bei den French Open in Paris getroffen.