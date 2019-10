In dem Video äußert B. antisemitische Verschwörungstheorien und sich auch frauenfeindlich. In seinem Manifest listet er Ziele auf, darunter: einen Muslimen, einen Christen und einen Kommunisten zu töten. Die Rechtsextremismusexpertin Kira Ayyadi glaubt daher, dass der mutmaßliche Täter ein extrem rechtes Weltbild hat. Sie sieht darin auch eine Gamifizierung des Hasses: "Die Aufgaben am Ende des Pamphlets lesen sich wie Aufgaben in einem Computerspiel, für die man Punkte bekommt."



"Die Tat steht für eine neue Form des internationalen Rechtsterrorismus, der aus der Chan-Kultur kommt", sagt Ayyadi. Die Chan-Plattformen existieren seit den frühen 2000er-Jahren. Lustige Katzenbilder stehen hier neben Pornografie, Propaganda und Hass-Inhalten. Eine Moderation der Inhalte lehnen die Betreiber weitgehend ab. "Foren wie 4chan, 8chan und Endchan gelten als Orte, an denen User ihrem Hass anonym freien Lauf lassen können. Hier wird Terror verherrlicht, getrollt und mit dem Bösen kokettiert. Hier wird in der Sprache einer extrem rechten und antifeministischen Netzgemeinde gesprochen", sagt Ayyadi. Dort wie in der Ideologie des mutmaßlichen Täters ist der Übergang von Antisemitismus zum Hass auf Frauen, Linke, Migranten oder Homosexuelle fließend.