Die "Archäologie der Untoten" ist diesen unheimlichen Relikten des Aberglaubens auf der Spur. "Früher wurden wir dafür in Expertenkreisen belächelt", meint Daniel Nösler. Inzwischen nimmt man ihn und seine Kolleginnen und Kollegen ernst. Die Archäologen sind überzeugt davon, dass die Angst vor Untoten so alt ist wie die Menschheit selbst und in ganz Europa verbreitet war. Die Forscher haben dafür viele Hinweise gefunden, auch in Norddeutschland, im Landkreis Stade.