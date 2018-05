Kürbisproduktion in Hürth Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Kürbisbauern in Deutschland haben ihre Anbaufläche deutlich erweitert. Seit 2012 hat sich die Fläche um etwa ein Drittel auf rund 4.000 Hektar (2016) erhöht, wie aus Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft hervorgeht. Ein Grund ist die steigende Beliebtheit von Halloween.



Etwa 2.100 deutsche Landwirte und Gärtner bauen Kürbisse an, 2016 lag die Jahresernte bei knapp 90.000 Tonnen und damit doppelt so hoch wie vor zehn Jahren. Beliebteste Kürbisart ist der Hokkaido.