Halloween-Kürbis Quelle: Felix Kästle/dpa

Vor verbotenen Halloween-Streichen hat die Polizei gewarnt. Späße und harmlose Scherze an Halloween seien zwar erlaubt, sagten Sprecher der Polizei in Baden-Württemberg. Es würden dabei jedoch schnell Grenzen überschritten. "Die Scherze sollen nicht zu Straftaten werden", warnt die Polizei.



Komme es zu Gesetzesverstößen, werde die Polizei diese nicht akzeptieren. Zudem werde es verstärkte Kontrollen geben. Halloween ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31. Oktober/1. November.).