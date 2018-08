Hinter dem jetzigen Auslaufen der Halogenlampe steckt - wie schon 2012 - die Ökodesign-Richtlinie der EU. Sie legt Anforderungen an die Energieeffizienz von Produkten fest. So soll der Stromverbrauch der Privathaushalte gesenkt und stromsparenden Geräten zum Durchbruch verholfen werden. Nach und nach sollen vor allem jene Produkte vom Markt, die besonders viel Strom fressen - also schlecht für die Umwelt sind. Bei der Glühlampe wurden nur etwa fünf Prozent der verbrauchten Energie in Licht umgewandelt. Der Verbrauch einer Halogenlampe ist nach Angaben der EU-Kommission auch immer noch fünf mal höher als der einer LED. Anstelle der Halogenlampen werden ab September also hauptsächlich Energiesparlampen und LEDs in den Regalen liegen. Dadurch soll nach Angaben der EU-Kommission jährlich so viel Strom gespart werden, wie Portugal in einem Jahr verbraucht.