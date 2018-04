Der Grenzübergang wird von der Palästinenserbehörde verwaltet Quelle: Adel Hana/AP/dpa

Knapp drei Wochen nach der Unterzeichnung eines Versöhnungsabkommens hat die bisher im Gazastreifen herrschende Hamas mit der Übergabe der Grenzverwaltung an die gemäßigtere Palästinenserbehörde begonnen. Im Beisein ägyptischer Repräsentanten wurde in einer Zeremonie die administrative Kontrolle am Rafah-Übergang nach Ägypten übertragen.



Fatah und Hamas hatten im Oktober ein Versöhnungsabkommen vereinbart. Ziel ist eine einheitliche Herrschaft im Gazastreifen und im Westjordanland.