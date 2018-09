Polizisten gehen durch den Hambacher Forst. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Mit einem massiven Polizeiaufgebot haben Behörden begonnen, den jahrelang von Umweltschützern und Braunkohlegegnern besetzt gehaltenen Hambacher Forst zu räumen. Spezialkräfte holten die ersten Aktivisten aus den Baumhäusern und zerstörten einige der Bauten.



Der Energiekonzern RWE will weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle zu fördern. Das Verwaltungsgericht Köln lehnte am Abend einen Eilantrag gegen die Räumung eines Baumhauses ab. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen.