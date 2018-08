Polizisten durchsuchen Zelte am Hambacher Forst. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Braunkohle-Gegnern am Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ein Aktivisten-Camp durchsucht. Dabei wurden mehrere Personen in Gewahrsam genommen.



Seit Tagen kommt es im und am Hambacher Wald immer wieder zur Konfrontation zwischen Polizei und Besetzerszene. Das Waldgebiet liegt im Südosten des Tagebaus Hambach und gilt als Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle. Der Konzern RWE plant ab Oktober Rodungsarbeiten für den Tagebau.