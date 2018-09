Polizisten setzen die Räumung im Hambacher Forst fort. Quelle: Marius Becker/dpa

Nach einer Nacht ohne Zwischenfälle im Hambacher Forst hat die Polizei die Räumung der Baumhäuser von Umweltschützern und Braunkohlegegnern fortgesetzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren bereits am frühen Morgen wieder mehrere Hundertschaften der Polizei zum Einsatz vor Ort.



Ein Versuch, die Räumung mit Eilanträgen gerichtlich zu stoppen, war am Donnerstag gescheitert. Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle baggern zu können.