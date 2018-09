Im Hambacher Forst kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Im Hambacher Forst will die Polizei die Räumung der Baumhäuser von Braunkohlegegnern fortsetzen. "Wir haben noch Arbeit vor uns", sagte eine Polizeisprecherin. Nach den Auseinandersetzungen am Sonntag sei es in der Nacht ruhig geblieben.



Tausende Demonstranten hatten an der Grenze zum Hambacher Forst den Erhalt des Waldes und einen raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung gefordert. Laut Polizei gab es am Sonntag 14 Festnahmen. Acht Menschen seien verletzt worden, davon drei Polizisten.