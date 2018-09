Polizeieinsatz im Hambacher Forst. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Polizei will an diesem Freitag die umstrittene Räumung der Baumhäuser von Umweltschützern und Braunkohlegegnern im Hambacher Forst fortsetzen. Am Donnerstag waren mit einem massiven Polizeiaufgebot bis zum Einbruch der Dunkelheit vier Baumhäuser geräumt worden.



Trotz des massiven Polizeiaufgebotes gelang es am Donnerstagabend mehreren Dutzend Braunkohlegegnern, in den Wald zu kommen. Bis zum frühen Morgen blieb die Lage aber ruhig, sagte ein Polizeisprecher.