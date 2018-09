Teilnehmer einer Demonstration am Hambacher Forst. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Mehrere tausend Demonstranten haben am Sonntag am Hambacher Forst gegen die geplante Rodung des uralten Waldes demonstriert. Die Braunkohlegegner forderten zudem einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung.



Die Polizei sprach von mehr als 2.000 Demonstranten. Beobachter vor Ort schätzten die Zahl auf mehrere tausend. Der Wald, in dem Einsatzkräfte weiter Baumhäuser der Umweltaktivisten räumten, wurde von der Polizei abgesperrt. Die Demonstranten konnten nur am Rande des Waldes laufen.