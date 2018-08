Thießen: Doch. Die Flächenbombardements waren sehr umstritten, schließlich trifft man auch Frauen, Kinder, Zivilisten. Auch Opfer des NS-Regimes wie Zwangsarbeiter oder Juden litten unter den britischen Bomben. Aber Großbritannien stand während der Planung der Flächenbombardements im Frühjahr 1940 mit dem Rücken zur Wand. Das war vor Pearl Harbor, die USA waren noch nicht in den Krieg eingetreten, ein Großteil Europas in deutscher Hand. Die Briten sahen darin das einzige Mittel, die Deutschen zu schwächen. Und in gewisser Weise ging die Taktik in der Hansestadt auf: Die Hamburger Rüstungswirtschaft war erst Anfang 1944 wieder voll produktionsfähig, aber längst nicht mehr so effizient wie früher. Und viele Hamburger glaubten nicht mehr an einen Sieg Hitlers. Viele Soldaten haben sich an der Front gefragt: Was kämpfen wir im fernen Russland, wenn nicht mal Hamburg in Sicherheit ist?