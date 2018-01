Der Polizei zufolge betrat der Tatverdächtige am Nachmittag einen Supermarkt an der gewöhnlich belebten Einkaufsstraße des Stadtteils Barmbek. Der Mann soll unvermittelt mit einem Messer auf Kunden eingestochen haben. Der Angreifer konnte zunächst flüchten, wurde aber von Passanten verfolgt und kurze Zeit später überwältigt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Supermarkts auf der Straße fest.