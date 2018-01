In Sachen Rote Flora sind sich CDU und FDP auch ohne Ausschüsse einig: Sie gehöre in ihrer jetzigen Form geschlossen und zur Not durch die Polizei geräumt, der Staat dürfe sich nicht von Linksextremen erpressen lassen. Obwohl beide Parteien in fast drei Jahrzehnten geduldeter Verfassungsfeindlichkeit der Flora zeitweise auch Regierungsverantwortung trugen. SPD-Fraktionschef Dressel erwartet von den Rotfloristen zumindest eine deutliche Distanzierung von Gewalt.