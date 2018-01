Was die Menschen in St. Pauli denken, ist kein Geheimnis. Fast kein Haus, in dem nicht ein Plakat oder Schild im Fenster klebt: No G20 als Stopp-Schild gemalt, Welcome to Hell, Rettet die Erde. Oder auf dem Bürgersteig der Banner mit dem Trump-Konterfei, schwarz auf weiß wie früher die Haarwaschmittel-Werbung von Schwarzkopf. Schwachkoppf steht nun darunter. Unweit vom Pferdemarkt liegt die Johanniskirche, wo die Camper ihre Zelt aufschlagen dürfen, nachdem die Polizei erst alle Siedlungen mit Schlafzelten verboten hatte.