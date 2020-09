Linken-Chef Bernd Riexinger.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Linken-Bundesvorsitzende Bernd Riexinger hat die Bedeutung der Hamburger Bürgerschaftswahl für seine Partei unterstrichen. "Wir sollten in Hamburg beweisen, dass die Großstädte nicht den Grünen, der SPD oder anderen gehören, sondern dass es eine linke Aufwärtsbewegung gibt", sagte Riexinger zum offiziellen Start in die heiße Wahlkampfphase in Hamburg.



"Wir sollten uns nicht mit acht Prozent zufrieden geben", so Riexinger weiter. Gewählt wird am 23. Februar. 2015 hatten die Linken 8,5 Prozent erreicht.