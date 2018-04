Peter Tschentscher (SPD) ist neuer Bürgermeister von Hamburg. Quelle: Axel Heimken/dpa

Der bisherige Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) ist neuer Hamburger Bürgermeister. Die Bürgerschaft wählte den 52-Jährigen zum Nachfolger von Olaf Scholz, der seit Mitte März in der Großen Koalition in Berlin Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler ist. Tschentscher erhielt in geheimer Wahl zwei Stimmen weniger, als die rot-grüne Koalition Abgeordnete stellt.



Insgesamt votierten 71 Volksvertreter für den promovierten Mediziner, 45 gegen ihn und zwei enthielten sich.