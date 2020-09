Zuschauer im Internet statt auf den Rängen: Musiker James Blunt

Quelle: Uli Deck/dpa

Der britische Sänger James Blunt hadert nicht damit, in der Elbphilharmonie vor leeren Rängen aufzutreten: "Es ist etwas sehr Besonderes", sagte er vor Beginn seines Konzerts in Hamburg.



Wegen des Coronavirus war entschieden worden, den Auftritt am Abend ohne Zuschauer stattfinden zu lassen und stattdessen per Livestream im Internet zu übertragen. "Es werden überall Kameras um mich herum sein und Tausende Augen Zuhause auf mich gerichtet sein", sagte Blunt. Er empfinde es als "aufregend", sich darauf einzulassen.