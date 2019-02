Ein Fluggast läuft durch den Hamburger Flughafen.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Auch nach dem Ende des Warnstreiks des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen müssen sich Passagiere weiter auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Zwar starteten ab 6.00 Uhr wieder die ersten Flugzeuge, am Vormittag gebe es allerdings noch rund elf Ausfälle, sagte eine Sprecherin des Flughafens.



Im Laufe des Tages soll sich der Betrieb dann wieder normalisieren. Am Montag waren aufgrund des Warnstreiks rund 220 von 388 Flügen am Hamburger Flughafen ausgefallen.