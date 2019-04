Ein Fluggast läuft durch die Abflughalle des Flughafens. Archiv

Quelle: Axel Heimken/dpa

Über Ostern wird es nach Angaben des Hamburger Airports keine Warnstreiks am Flughafen geben. Bei Gesprächen in der Nacht sei eine Tarifeinigung mit der Gewerkschaft Verdi erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Weitere Details wurden am Morgen zunächst nicht bekannt. Von Verdi gibt es bislang keine Stellungnahme.



Die Gewerkschaft hatte zuvor mit Warnstreiks gedroht, da ihre Mitglieder mehrheitlich eine erste Einigung abgelehnt und Nachforderungen gestellt hatten.