Dafür will er einen starken Laserstrahl durch ein Magnetfeld führen. Einzelne Lichtteilchen, sogenannte Photonen, sollen sich dabei in Axionen verwandeln. Eine im Magnetfeld stehende Stahlwand würde das durch Spiegel tausendfach verstärkte Licht aufhalten, nicht aber die Axionen. Hinter der Wand würden sich nach Annahme der Wissenschaftler die Axionen in Photonen zurückverwandeln und wären bei genügender Intensität in einem Detektor messbar.