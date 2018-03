Haftstrafen gegen drei Syrer in Hamburger IS-Prozess. Quelle: Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

Wegen der Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sind drei Syrer in Hamburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der älteste der Beschuldigten muss für sechseinhalb Jahre in Haft.



Die beiden anderen Angeklagten wurden jeweils zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Männer im November 2015 auf Veranlassung des IS von Syrien nach Deutschland gereist waren, um sich für Anschläge bereitzuhalten.