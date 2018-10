Der Jugend-Protest in der westlichen Welt richtete sich gegen autoritäre Strukturen, Rassismus und sexuelle Repression. Gemeinsamer Nenner ist die Hoffnung auf Freiheit und Selbstbestimmung. Großformatige Filme und Plakate geben einen Einblick in die politischen Themen von 1968. Die Bilder von den hungernden Kinder in Biafra (Nigeria), dem Krieg in Vietnam und dem Sowjet-Einmarsch in die Tschechoslowakei sind heute prägend für die jüngere Geschichte. Keimzelle der Proteste waren die Universitäten. Legendär ist der Protestbanner "Unter den Talaren - Muff von 1000 Jahren" während der Rektoratsübergabe in Hamburg Ende 1967.