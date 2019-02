Dort hatte sie unter anderem gesagt: "Erwachsene sagen immer wieder: Wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet." Und weiter: "Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt, denn das tut es." Seitdem wird sie im Internet auch angefeindet.