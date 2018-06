Man hat öffentlich erklärt, dass man meine Hilfe nicht in Anspruch nehmen wolle. Selbstverständlich habe ich mir Verstärkungen gewünscht. Klaus-Michael Kühne, Hauptinvestor HSV

So pumpten Bruchhagen und Todt Kühne in der Winterpause trotz Tabellenplatz 17 nicht an, um den Kader nachzurüsten. "Man hat öffentlich erklärt, dass man meine Hilfe nicht in Anspruch nehmen wolle. Selbstverständlich habe ich mir Verstärkungen gewünscht", äußerte Kühne pikiert. Der Investor sieht den HSV für den Kampf um den Klassenerhalt "ganz und gar nicht gut aufgestellt".