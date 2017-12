Auf die Vorwürfe der CDU-Opposition, Scholz habe lieber den New Yorker Bürgermeister empfangen und in der Elbphilharmonie mit den Staatsgästen Beethoven gelauscht als die Opfer der ersten Brandnächten zu besuchen, reagierte er nicht direkt. Er streute aber in seiner Rede ein: Am Freitag war im Lagezentrum der Polizei, am Samstag bei den Einsatzkräften, am Sonntag mit dem Bundespräsidenten bei betroffenen Anwohnern, auch gestern und heute wieder. Scholz verteidigte zudem seine Entscheidung, den Gipfel nach Hamburg geholt zu haben. Er habe "viel darüber nachgedacht", aber seine Überzeugung bleibe es, dass es Orte für solche Gipfel geben müsse. Und das vor allem an Orten, wo man als Bürger auch dagegen sein darf. Und wenn man für solche Gipfel sei, dann dürfe man sich aus "staatspolitischen Verantwortung" auch nicht wegducken.