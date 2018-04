Mit dieser Ausnahme regiert der neue Bürgermeister also mit derselben Führungsmannschaft wie Vorgänger Scholz. Und natürlich auch mit dem grünen Koalitionspartner. Als Erstes nach seiner Nominierung besuchte Tschentscher noch am Sonnabend die Landesdelegiertenversammlung. Dort begrüßte man ihn mehr als freundlich, denn insbesondere die Grünen haben unter Scholz als Bürgermeister immer wieder zu spüren bekommen, dass sie mehr Last als Lust für ihn waren. Insofern sehen die Grünen in dem Bürgermeisterwechsel jetzt nicht nur eine Zäsur, sondern vor allem auch eine Chance. "Und man kommt", so formulierte es die zweite Frau im Senat Katharina Fegebank, "wenn beide Koalitionspartner ihre Stärken ausspielen, auch nach der nächsten Bürgerschaftswahl 2020 nicht an Rot-Grün vorbei".