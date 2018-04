Lewis Hamilton gewinnt in Baku Quelle: reuters

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku gewonnen. Der Mercedes-Pilot aus England setzte sich vor dem Finnen Kimi Räikkönen im Ferrari und dem Mexikaner Sergio Perez im Force India durch. Ferrari-Star Sebastian Vettel musste sich am Ende eines turbulenten Rennens mit dem vierten Platz begnügen. In Führung liegend war der Finne Valtteri Bottas nur drei Runden vor Schluss mit einem plötzlichen Reifenplatzer ausgeschieden. Insgesamt erreichten nur 13 der 20 Fahrer das Ziel.



Für Hamilton und Mercedes war es im vierten Rennen der Saison der erste Sieg. Polesetter Vettel verpasste den möglichen 50. Erfolg seiner Karriere.