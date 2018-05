Lewis Hamilton gewinnt in Barcelona vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas Quelle: ap

Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien gewonnen und seine Führung in der Gesamtwertung auf Sebastian Vettel auf 17 Zähler ausgebaut. Der Ferrari-Pilot wurde am Ende nur Vierter. Hamilton feierte mit einer souveränen Vorstellung seinen zweiten Saisonsieg und den 64.seiner Karriere. Mercedes Teamkollege Valtteri Bottas wurde Zweiter, Max Verstappen kam im Red Bull auf den dritten Rang.



Vettel hatte auch wegen neuerlicher taktischer Patzer seiner Scuderia nicht den Hauch einer Chance. Nico Hülkenberg schied in der ersten Runde nach einem unverschuldeten Unfall aus.