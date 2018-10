Lewis Hamilton im Mercedes Quelle: dpa

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Japan am Sonntag und kann dem großen Rivalen Sebastian Vettel einen wohl entscheidenden Schlag im WM-Duell versetzen. Gesamtspitzenreiter Hamilton im Mercedes eroberte in Suzuka die Pole Position vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.



Der WM-Zweite Vettel wurde in einem am Ende verregneten Qualifying Opfer einer falschen Reifenstrategie von Ferrari und schloss nur als Neunter ab. Durch eine Strafe gegen Racing-Point-Pilot Esteban Ocon rückte der Deutsche nachträglich auf den achten Startplatz vor.