Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz aus in den Großen Preis von Belgien. Der Mercedes-Pilot aus England gewann das Qualifying in Spa-Francorchamps bei abtrocknender Strecke vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) und dem Franzosen Esteban Ocon (Racing Point Force India).



Für Hamilton ist es die 78. Pole Position seiner Karriere, die sechste in dieser Saison und die fünfte in Spa, was alleinigen Rekord bedeutet. Hamilton führt die WM vor dem ersten Rennen nach der Pause mit 24 Punkten Vorsprung vor Vettel an. Das Rennen in Spa findet am Sonntag statt (15.10 Uhr).