Für Hamilton war es der 67. Sieg seiner Karriere, der fünfte der laufenden Saison und der sechste in Budapest. Damit ist Hamilton Rekordsieger in Ungarn und Mercedes feierte den zweiten Sieg in Folge. Der Weltmeister aus England geht dadurch mit 24 WM-Punkten Vorsprung auf Vettel in die vierwöchige Sommerpause.