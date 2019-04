Vettel leistete sich im Duell mit Hamilton noch im Kampf um Rang zwei einen Dreher und kam nur als Fünfter ins Ziel.

Quelle: reuters

Mercedes hat die Schwächen der Ferrari genutzt und beim Großen Preis von Bahrain den Doppelsieg gefeiert. Weltmeister Lewis Hamilton gewann das zweite Saisonrennen vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Ferrari-Youngster Charles Leclerc, der in der Schlussphase dramatisch an Leistung verlor und so seine souveräne Führung noch abgeben musste, wurde letztlich nur Dritter.



Sebastian Vettel leistete sich im Duell mit Hamilton noch im Kampf um Rang zwei einen Dreher und kam letztlich nur als Fünfter ins Ziel. Im WM-Klassement nach zwei Rennen führt Auftaktsieger Bottas (44 Punkte) weiter vor Hamilton (43).