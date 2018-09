Han Solo Laserpistole Quelle: ap

Eine Handfeuerwaffe des "Star Wars"-Helden Han Solo (Harrison Ford) hat bei einer Auktion in Las Vegas 550.000 Dollar (fast 472.000 Euro) eingebracht. Käufer sei die kommerzielle Museumskette "Ripley's Believe It or Not!".



Die Waffe stammte aus einer Sammlung des Art Directors James L. Schoppe, der den "Star Wars"-Film "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" 1983 mitverantwortet hatte. Eine Waffe eines Scout Troopers des sogenannten Imperiums kam für mehr als 90.000 Dollar unter den Hammer.