Handball-EM: Franziska Müller aus Deutschland jubelt über einen Treffer.

Quelle: dpa

Die deutschen Handballerinnen haben bei der EM in Frankreich die Hauptrunde erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener besiegte Tschechien im letzten Vorrundenspiel mit 30:28 (16:16) und beendete die Gruppe D nach zwei Siegen aus drei Spielen mit 4:2-Punkten. Dank des Überraschungserfolges zum Auftakt gegen Titelverteidiger Norwegen (33:32) startet das deutsche Team mit zwei Zählern in die am Freitag beginnende zweite Turnierphase.



In Nancy sind dann die Niederlande, Spanien und Ungarn die nächsten Gegner. Die besten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale.