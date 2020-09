Jubelnde Spieler der slowenischen Handball-Nationalmannschaft

Quelle: Imago

Slowenien komplettiert bei der Handball-EM das Halbfinale. Da Ungarn in der Gruppe II gegen Portugal verlor (26:34), haben die Slowenen Platz 2 sicher und können im Spiel gegen Norwegen (Anpfiff 18.15 Uhr) den Gruppensieg holen. Die Portugiesen indes qualifizierten sich mit dem Sieg über Ungarn fürs Spiel um Platz 5 gegen Deutschland.



Der Sieger der Gruppe II trifft am Freitag, 20.30 Uhr, auf Kroatien. Die Kroaten bleiben in der Gruppe I nach dem 22:22 gegen Spanien Zweiter, Spanien ist Gruppensieger. Beide Mannschaften waren schon vor dem Spiel fürs Halbfinale qualifiziert.