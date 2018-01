Tschechische Spieler bejubeln Sieg über Mazedonien Quelle: reuters

Dank des Sieges Tschechiens über Mazedonien (25:24) bei der Handball-EM in Kroatien hat sich die Ausgangsposition für die deutsche Mannschaft leicht verbessert. Zwar muss die DHB-Auswahl am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF ab 20.15) gegen Spanien ihr letztes Hauptrundenspiel nach wie vor gewinnen, stünde aber im Falle eines Sieges schon sicher im Halbfinale - und müsste nicht mehr auf Schützenhilfe hoffen.



Dänemark indes hat durch Spaniens Niederlage gegen Slowenien (26:31) mindestens Platz zwei in der Gruppe II sicher und ist damit fürs Halbfinale schon qualifiziert.