2024 wird die EM zum dritten Mal mit 24 Mannschaften, in diesem Modus aber zum ersten Mal in nur einem Gastgeberland ausgetragen werden. Das Turnier 2020 wird von Österreich, Schweden und Norwegen gemeinsam ausgerichtet, die Endrunde 2022 vergab der europäische Verband EHF nach Ungarn und in die Slowakei. Dänemark und die Schweiz hatten ihre Bewerbung um das Turnier 2022 kurzfristig zurückgezogen.

"Die Konkurrenz war hart und hochklassig. Alle Bewerbungen sind ein Zeichen für Klasse und Potenzial des Handballsports in Europa", sagte Schober: "Die EM 2024 sind wir als visionäres Projekt angegangen."