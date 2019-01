Nikola Karabatić (Archivfoto)

Quelle: imago

Nikola Karabatic steigt in die Handball-WM ein. Das bestätigte Frankreichs Nationaltrainer Didier Dinart. Der 34 Jahre alte Rückraumspieler von Paris Saint-Germain soll noch am heutigen Samstag in Berlin eintreffen und am Sonntag sein erstes Training mit dem Titelverteidiger absolvieren.



Karabatic, der seine WM-Teilnahme ursprünglich wegen einer Fußverletzung abgesagt hatte, könnte damit auch im Gruppenspiel gegen die deutsche Mannschaft am Dienstag (live im ZDF) dabei sein. Ohne den dreimaligen Welthandballer hatte Frankreich zum Auftakt mühevoll gegen Brasilien 24:22 gewonnen.